Атлетіко й Бетіс в рамках матчу 2-го туру Ла Ліги 2023/24 сильнішого не визначили. Звіт читайте на "Футбол 24".

Атлетіко й Бетіс стартували у новому сезоні Ла Ліги з доволі яскравих перемог, тож їхня зустріч на "Беніто Вільямарін" обіцяла бути цікавою. На жаль, прогнози підвели. Поєдинок виявився тягучим і вкрай бідним на моменти.

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Особливо розчарував Атлетіко, який за 96 хвилин провів всього п'ять ударів – два з них заблокували, а один пройшов після кутового. Влучити у площину вдалося тільки раз. Ермосо замикав подачу Грізманна, пробивши головою під поперечку, але Сілва парирував.

За весь основний час мадридці награли лишень на 0,4 очікуваних голи. Цікаво, що у першому таймі "матрацники" взагалі не мали ударів – це п'ятий такий випадок в епоху Дієго Сімеоне у Ла Лізі. Востаннє це траплялось в жовтні 2022-го.

Бетіс же був значно активнішим, завдавши півтора десятки пострілів із сумарною гостротою в 0,74 xG. Щоправда, майже всі перспективні моменти андалусійці створили в першому таймі – і їх було не так вже й багато.

Господарі тривожили перспективними вриваннями у штрафний із ударним завершенням. Разів 4-5 м'яч пролітав поруч зі стійкою, однак влучити у площину воріт так і не вдалося.

Після 50-ї хвилини гравці Бетіса взагалі нічого не створили – як і Атлетіко. У підсумку, фінальний свисток зафіксував нульову нічию.

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