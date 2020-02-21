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Бетіс розписав надрезультативну нічию з Мальоркою – команди забили по три голи

21 лютого 23:56 34 Читать на русском
Бетіс розписав надрезультативну нічию з Мальоркою – команди забили по три голи
Бетіс – Мальорка – 3:3

Прем'єрний матч 25-го туру Ла Ліги між Бетісом та Мальоркою завершився грандіозною перестрілкою, але переможця не виявив.

19’ Серхіо Каналес
34’ Набіль Фекір
48’ Санчес Хоакін
 
Кучо Ернандес 16’
Анте Будімір 27’
Такефуса Кубо 70’
16’ Кучо Ернандес
19’ Серхіо Каналес
27’ Анте Будімір
34’ Набіль Фекір
48’ Санчес Хоакін
70’ Такефуса Кубо

Поєдинок у Севільї між Бетісом та Мальоркою потішив вболівальників чотирма голами ще у перші півгодини. Рахунок було відкрито гостями на 16-й хвилині після шедеврального пострілу Кучо метрів з 20-ти зльоту – точно в дальній кут. Андалусійці зрівняли вже за три хвилини з пенальті, який реалізував Каналес, однак балеарці на 27-й знову вийшли вперед внаслідок прориву Кубо, його передачі з лівого краю штрафного та удару Будіміра з розвороту.

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Бетіс не здавався, заробивши і реалізувавши другий пенальті на 34-й хвилині (відзначився Фекір), а на старті другого тайму "вердібланкос" вперше за весь матч повели у рахунку – це Хоакін змістився на лінію карного майданчика й спрямував м'яч точно під дальню стійку. Втім, вже на 70-й хвилині Кубо забив третій гол Мальорки, обігравши Бартру на чужій третині поля й пробивши метрів з 20-ти – голкіпер Роблес ніби й чіпляв м'яч, однак той все одно просковзнув у ворота. Після цього команди обмінялися ще кількома моментами, але ліміт голів у цьому поєдинку було вичерпано. Фінальний свисток зафіксував нічию – 3:3.

Таким чином, Бетіс набрав 30 очок, залишившись на дванадцятій позиції в турнірній таблиці Ла Ліги, в той час як Мальорка, набравши 22 пункти, піднялася на сімнадцяту сходинку.

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Іспанія Мальорка Мальорка Бетіс Бетіс Бетіс - Мальорка
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