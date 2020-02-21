Бетіс розписав надрезультативну нічию з Мальоркою – команди забили по три голи

Прем'єрний матч 25-го туру Ла Ліги між Бетісом та Мальоркою завершився грандіозною перестрілкою, але переможця не виявив.

Поєдинок у Севільї між Бетісом та Мальоркою потішив вболівальників чотирма голами ще у перші півгодини. Рахунок було відкрито гостями на 16-й хвилині після шедеврального пострілу Кучо метрів з 20-ти зльоту – точно в дальній кут. Андалусійці зрівняли вже за три хвилини з пенальті, який реалізував Каналес, однак балеарці на 27-й знову вийшли вперед внаслідок прориву Кубо, його передачі з лівого краю штрафного та удару Будіміра з розвороту.

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Бетіс не здавався, заробивши і реалізувавши другий пенальті на 34-й хвилині (відзначився Фекір), а на старті другого тайму "вердібланкос" вперше за весь матч повели у рахунку – це Хоакін змістився на лінію карного майданчика й спрямував м'яч точно під дальню стійку. Втім, вже на 70-й хвилині Кубо забив третій гол Мальорки, обігравши Бартру на чужій третині поля й пробивши метрів з 20-ти – голкіпер Роблес ніби й чіпляв м'яч, однак той все одно просковзнув у ворота. Після цього команди обмінялися ще кількома моментами, але ліміт голів у цьому поєдинку було вичерпано. Фінальний свисток зафіксував нічию – 3:3.

Таким чином, Бетіс набрав 30 очок, залишившись на дванадцятій позиції в турнірній таблиці Ла Ліги, в той час як Мальорка, набравши 22 пункти, піднялася на сімнадцяту сходинку.

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