Чемпіонат Іспанії 2021/22, 36-й тур

Валенсія – Бетіс – 0:3

Голи: Вілліан Жозе, 57, Каналес, 87, Іглесіас, 90

Гранада – Атлетік – 1:0

Голи: Кольядо, 35

Вилучення: Весга, 85 (Атлетік)

Валенсія у рідних стінах приймала Бетіс, маючи два завдання на матч. По-перше, "кажанам" необхідно було перервати безвиграшну серію у Ла Лізі, яка тривала вже шість турів. По-друге, левантійці не відмовились би від помсти "вердібланкос" за поразку в фіналі Кубка Іспанії. У гостей же все було простіше – у випадки поразки вони б вибули з боротьби за Лігу чемпіонів остаточно, а нічия поставила б хрест на битві топ-4 де-факто.

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У першому таймі команди працювали на рівних, однак у Бетіса не було жодного небезпечного моменту. Валенсія сильно переважала в гостроті, однак конвертувати її у гол не вдалося. По перерві ж "кажани" почали домінувати тотально, завдавши півтора десятки ударів проти чотирьох у "вердібланкос" – втім, підопічним Мануеля Пеллегріні цього вистачило для розгрому.

На 57-й хвилині гості вийшли вперед внаслідок відкривання Вілліана Жозе на правому краю штрафного та удару з близької дистанції. На 87-й Каналес потужним дальнім ударом у лівий нижній завершив шикарну атаку з купою комбінацій, а на 90-й свіжий Ігселсіас замкнув простріл на лінію воротарського – 0:3. Бетіс громить Валенсію, перервиває 4-матчеву безвиграшну серію у Ла Лізі й наближається до Атлетіко на відстань трьох очок.

В іншому поєдинку Гранада, яка б'ється за виживання в Прімері, приймала Атлетік – претендента на єврокубки. Господарі забили на 35-й хвилині – Алекс Кольядо відібрав м'яч у центрбека в чужому штрафному, обігрався з Узуні та спрямував м'яч у сітку. Другий гол у чемпіонаті для хавбека, орендованого в Барселони.

Цей м'яч виявився єдиним. Атлетік догравав у меншості і не зміг уникнути поразки, хоча мав кілька моментів. Гранада навіть забила вдруге, але гол було скасовано через офсайд.

У басків залишилося 52 очки і один бал відставання від Вільяреала, який посідає останнє єврокубкове місце. Для Гранади ця перемога на вагу золота – андалусійці піднялися на 16-ту позицію, відірвавшись від зони вильоту на 5 очок.

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