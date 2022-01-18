Чемпіонат Іспанії 2021/22, 21-й тур

Бетіс – Алавес – 4:0

Голи: Іглесіас, 11, 41, Каналес, 29, Хуанмі, 54

Кадіс – Еспаньйол – 0:1 (перший тайм)

Гол: Морланес, 10

Бетіс після трьох турів без перемог ризикував втратити позицію у зоні ЛЧ, адже Атлетіко та Сосьєдад відставали всього на одне очко, Барса – на два, а Райо Вальєкано – на три. Підопічним Мануеля Пеллегріні терміново треба було виграти, тож домашній поєдинок проти Алавеса (8 матчів без звитяг) виявився дуже своєчасним. Господарі не стали затягувати з виносом команди із зони вильоту, відкривши рахунок вже на 11-й хвилині зустрічі внаслідок подачі Каналеса зі стандарту та замикання від Борхи Іглесіаса.

На 29-й хвилині Каналес додав до асисту ефектний гол, вистріливши з дальньої дистанції у ліву дев'ятку з рикошетом від поперечки. На 41-й хвилині Борха Іглесіас оформив дубль, реалізувавши вихід віч-на-віч, а в компенсований час на побачення з голкіпером вийшов Хуанмі – втім, він не зміг його перекинути. Не біда! На старті другого тайму Хуанмі отримав черговий шанс виконати парашют на Пачеко – цього разу нападник не підкачав. 4:0! Саме з цим рахунком матч і добіг кінця.

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