Бетіс – Реал Мадрид: Лунін потрапив до заявки на матч – Зідан здивував стартовим складом
21:14 - Читать на русском
Бетіс приймає Реал в рамках третього туру Прімери. Стартові склади та посилання на онлайн-трансляцію шукайте у цій новині на Футбол 24.
Реал втратив очки у попередньому матчі Прімери проти Реал Сосьєдада (0:0) і має шанс реабілітуватись у виїзному двобої проти Бетіса. Слідкувати за онлайн-трансляцією поєдинку можна за посиланням.
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Наставник Реала Зінедін Зідан залишив українського голкіпера Андрія Луніна на лаві запасних.
Поєдинок Бетіс – Реал Мадрид відбудеться у Севільї, 26 вересня, стартовий свисток пролунає о 22:00.
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