Бетіс приймає Реал в рамках третього туру Прімери. Стартові склади та посилання на онлайн-трансляцію шукайте у цій новині на Футбол 24.

Реал втратив очки у попередньому матчі Прімери проти Реал Сосьєдада (0:0) і має шанс реабілітуватись у виїзному двобої проти Бетіса. Слідкувати за онлайн-трансляцією поєдинку можна за посиланням.

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