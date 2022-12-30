Бетіс продовжив свою розкішну різдвяну традицію – 14 тисяч іграшок полетіли на газон і чекають нових господарів
Бетіс щороку у період свят дарує купу позитивних емоцій маленьким діткам.
Вчора у перерві матчу проти Атлетіка "огірки" влаштували акцію, яка вже стала доброю різдвяною традицією.
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Щороку Бетіс закликає фанатів приносити на стадіон м'які іграшки і викидати їх на газон. Це зовсім не зухвале марнотратство, а благодійна акція. Потім клуб передає іграшки фонду, який допомагає дітлахам з малозабезпечених чи неблагополучних сімей, а також сиротам. Цьогоріч 53 тисячам гостей Беніто Вільямаріна вдалося зібрати 14 тисяч подарунків.
Акція стала ледь не найцікавішою подією матчу, адже фінальний свисток зафіксував нульову нічию. Навряд це зіпсує настрій малечі, яка отримає бодай крихту святкових радощів завдяки Бетісу.
Атлетіко переміг Ельче у матчі з трьома вилученнями, піднявшись на третю позицію в Ла Лізі