Вчора у перерві матчу проти Атлетіка "огірки" влаштували акцію, яка вже стала доброю різдвяною традицією.

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Щороку Бетіс закликає фанатів приносити на стадіон м'які іграшки і викидати їх на газон. Це зовсім не зухвале марнотратство, а благодійна акція. Потім клуб передає іграшки фонду, який допомагає дітлахам з малозабезпечених чи неблагополучних сімей, а також сиротам. Цьогоріч 53 тисячам гостей Беніто Вільямаріна вдалося зібрати 14 тисяч подарунків.

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Again this year, SPECTACULAR.

Again this year, THANK YOU SO MUCH for helping us bring toys to children in need. pic.twitter.com/YNbroX5eAB — Real Betis Balompié (@RealBetis_en) December 29, 2022

Акція стала ледь не найцікавішою подією матчу, адже фінальний свисток зафіксував нульову нічию. Навряд це зіпсує настрій малечі, яка отримає бодай крихту святкових радощів завдяки Бетісу.

Атлетіко переміг Ельче у матчі з трьома вилученнями, піднявшись на третю позицію в Ла Лізі