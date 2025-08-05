Бетіс на своєму офіційному сайті оголосив про підписання Нельсона Деосси. 25-річний колумбієць підписав контракт до 2030 року, а його колишній клуб отримає трохи більше 11 мільйонів євро. Мексиканці збережуть за собою право на отримання 15% від майбутнього перепродажу гравця.

У Барселоні паніка – не можуть заявити Рашфорда та ще 4 зірок команди

Видатний виступ Нельсона на недавньому Клубному чемпіонаті світу в США підвищив його вартість, змусивши "вердібланкос" діяти швидко і відправитися до Мексики для завершення угоди. Клуб оголосив про трансфер у стилі вірусного "викриття" на концерті Coldplay.

У січні 2025 року Монтеррей придбав Деоссу у Пачукі за 5,8 мільйона євро. У минулому сезоні півзахисник провів 49 матчів, в яких забив 10 голів і віддав 3 асисти. У віці 25 років він досі не грав за свою збірну Колумбії.