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Бетіс підтвердив коронавірус у свого гравця

09:32 - Читать на русском
Бетіс підтвердив коронавірус у свого гравця
Фото ФК Бетіс

Пандемія продовжує залякувати представників чемпіонату Іспанії.

Один з футболістів Бетіса здав позитивний тест на COVID-19, повідомляє офіційний сайт клубу.

Ще один гравець Карпат захворів на коронавірус

Ім'я гравця андалусійці не розголошують. Інфікованого одразу ізолювали, симптомів у нього немає. Через кілька днів футболіст пройде повторний тест, щоб якнайшвидше повернутись до групових тренувань.

За підсумками минулого сезону Прімери Бетіс фінішував на 15-й сходинці у турнірній таблиці.

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Теги
коронавірус Бетіс Бетіс Іспанія
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