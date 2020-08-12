Бетіс підтвердив коронавірус у свого гравця

Ліга чемпіонів — 08:00 1048
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Аталанта – ПСЖ: анонс матчу 1/4 фіналу Ліги чемпіонів – команда Маліновського сподівається на продовження казки
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Динамо – Десна: Луческу вперше програв – диво-асист "шахтаря" Мудрика, сумнівний пенальті, шоу Циганкова, 3 розчаруванняУкраїна — 06:10 55074
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Шахтар – Базель – 4:1 – відео голів і огляд матчуЛіга Європи — 00:30 33541
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Визначились півфінальні пари Ліги Європи 2019/20 – Шахтар офіційно отримав суперникаЛіга Європи — 11 серп 25389
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Севілья здолала Вулверхемптон завдяки голу на останніх хвилинах та вийшла у півфінал Ліги ЄвропиЛіга Європи — 11 серп 1144