Бетіс підтвердив коронавірус у свого гравця

Один з футболістів Бетіса здав позитивний тест на COVID-19, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Ім'я гравця андалусійці не розголошують. Інфікованого одразу ізолювали, симптомів у нього немає. Через кілька днів футболіст пройде повторний тест, щоб якнайшвидше повернутись до групових тренувань.

За підсумками минулого сезону Прімери Бетіс фінішував на 15-й сходинці у турнірній таблиці.

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