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Бетіс оголосив про підписання Хуанмі оригінальним відео

16:33 36 Читать на русском
Бетіс оголосив про підписання Хуанмі оригінальним відео
Хуанмі / Фото Diario AS

Іспанський нападник Хуанмі відтепер захищатиме кольори Бетіса.

Бетіс підсилив свою атакувальну ланку Хуанмі, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Керівництво "огірків" домовилось заплатити Реал Сосьєдаду 8 млн євро за форварда.

У минулому сезоні Прімери Хуанмі провів 30 матчів, в яких відзначився 5-ма голами та трьома асистами.

Бетіс анонсував новачка відеороликом за мотивами мультсеріалу "Сімпсони".

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