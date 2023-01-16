Першим зимовим новачком "огірків" став лівий захисник Вінісіус Абнер. Бразилець отримав контракт на 6,5 року і футболку з номером 20, інформує офіційний сайт Бетіса.

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Володарі Кубка Іспанії заплатили 5 млн євро за 50% прав на гравця Атлетіко Паранаенсе. 22-річний Абнер на лівому фланзі захисту Бетіса повинен замінити Алекса Морено, якого продали у Астон Віллу за 13,5 млн євро.

На батьківщині латераль встиг перетнутися з низкою екс-зірок УПЛ – Марлосом, Фернандінью, Вітінью. Загалом у складі Атлетіко Паранаенсе він награв 143 матчі, оформив 4 голи та 16 асистів. Також Абнер був частиною збірної Бразилії, яка виграла футбольний турнір Олімпіади-2020 в Токіо.

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