Бетіс оформив камбек з Леванте, відігравшись з 0:2 – валенсійці опустили Ваната і Циганкова на дно Ла Ліги
У неділю, 14 вересня, у чемпіонаті Іспанії відбулось декілька матчів. Звіт про них читайте на "Футбол 24".
Іспанія, Ла Ліга, 4-й тур
Леванте – Бетіс – 2:2
Голи: Ромеро, 2, Ейонг, 10 – Кучо, 45+2, Форнальс, 81
Осасуна – Райо Вальєкано – початок матчу о 19:30
Леванте на своєму полі ледь не створив сенсацію з Бетісом. Валенсійці вже на старті зустрічі вийшли вперед, а на 10-й хвилині вели з перевагою у два голи. Кучо у доданий до першого тайму час зумів один гол відквитати потужним ударом з-за меж штрафного.
Севільці по перерві продовжили робити все, щоб відігратись, але м'яч вперто не ліз у ворота Леванте (чого лише варті спроби Антоні й Ло Чельсо). Зрештою на останніх хвилинах Форнальс зумів конвертувати кількість в якість, відновивши статус-кво.
Нічия дозволила Леванте набрати перше очко і покинути останню сходинку турнірної таблиці, опустивши туди Жирону. Бетіс з 6-ма пунктами став дев'ятим.
