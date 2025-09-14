У неділю, 14 вересня, у чемпіонаті Іспанії відбулось декілька матчів. Звіт про них читайте на "Футбол 24".

Іспанія, Ла Ліга, 4-й тур

Леванте – Бетіс – 2:2

Голи: Ромеро, 2, Ейонг, 10 – Кучо, 45+2, Форнальс, 81

Осасуна – Райо Вальєкано – початок матчу о 19:30

Леванте на своєму полі ледь не створив сенсацію з Бетісом. Валенсійці вже на старті зустрічі вийшли вперед, а на 10-й хвилині вели з перевагою у два голи. Кучо у доданий до першого тайму час зумів один гол відквитати потужним ударом з-за меж штрафного.

Севільці по перерві продовжили робити все, щоб відігратись, але м'яч вперто не ліз у ворота Леванте (чого лише варті спроби Антоні й Ло Чельсо). Зрештою на останніх хвилинах Форнальс зумів конвертувати кількість в якість, відновивши статус-кво.

Нічия дозволила Леванте набрати перше очко і покинути останню сходинку турнірної таблиці, опустивши туди Жирону. Бетіс з 6-ма пунктами став дев'ятим.

