В рамках завершального поєдинку 26-го туру іспанської Прімери Бетіс на останніх хвилинах вирвав перемогу в Алавеса. Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Алавес підходив до виїзного поєдинку із Бетісом знаходячись на передостанній сходинці турнірної таблиці. Баски були мотивовані на перемогу, адже три очки дозволяли їм покинути ненависну зону вильоту, тому одразу кинулись в атаку.

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Вже на 12-й хвилині Хоселу вивів їх уперед, а трохи згодом перевагу закріпив Мендес. Після перерви господарі вирівняли гру і на 61-й заробили одинадцятиметровий, який без особливих проблем реалізував Іглесіас. Це додало "зелено-білим" впевненості у собі й на 81-й рахунок зрівняв Хоакін, а під завісу зустрічі дубль у свій актив записав Іглесіас. Фінальний свисток зафіксував несподівану перемогу Бетіса – 3:2.

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