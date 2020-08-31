Клаудіо Браво залишив свій підпис під контрактом з Бетісом, повідомляє офіційний сайт клубу.

Реал продав гравця збірної Іспанії у Севілью

Деталі угоди між 37-річним голкіпером та андалусійською командою не розголошуються. Клаудіо перейшов у Бетіс на правах вільного агента. Останнім місцем роботи чилійця був Манчестер Сіті.

Нагадаємо, Браво вже має досвід виступів у чемпіонаті Іспанії, раніше він захищав кольори Реал Сосьєдада та Барселони.

Мессі покидає Барселону: Манчестер Сіті виплатить найбільший бонус в історії, сенсаційні подробиці контракту (LIVE)