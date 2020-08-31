Бетіс офіційно підписав Браво
00:20 - Читать на русском
Чилійський воротар Клаудіо Браво повернувся у Ла Лігу.
Клаудіо Браво залишив свій підпис під контрактом з Бетісом, повідомляє офіційний сайт клубу.
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Деталі угоди між 37-річним голкіпером та андалусійською командою не розголошуються. Клаудіо перейшов у Бетіс на правах вільного агента. Останнім місцем роботи чилійця був Манчестер Сіті.
Нагадаємо, Браво вже має досвід виступів у чемпіонаті Іспанії, раніше він захищав кольори Реал Сосьєдада та Барселони.
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