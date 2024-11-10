Чемпіонат Іспанії 2024/25, 13-й тур

Бетіс – Сельта – 2:2

Голи: Роке, 40, Бартра, 90+5 – Родрігес, 13, Дувікас, 83

Мальорка – Атлетіко – 0:1

Гол: Хуліан Альварес, 61

Вальядолід – Атлетік – 1:1

Голи: Моро, 79 – Гурусета, 90+4

Хетафе – Жирона – 0:1

Гол: Еррера, 42

Севілья через безглуздий пенальті на останніх хвилинах поступилась Леганесу, Вільяреал розгромив Алавес

Сельта забила два голи Бетісу, завдавши всього три удари по воротах. Андалусійці у відповідь провели 19 пострілів, причому в одному з епізодів гостей врятувала поперечка. Втім, до кінця основного часу вони програвали як за очікуваними голами, так і за реальними.

На 13-й хвилині Хаві Родрігес вивів галісійців уперед, пробивши з правого кута воротарського. Роке зрівняв рахунок на 40-й хвилині, але на 83-й свіжий Дувікас розстріляв ворота "вердібланкос" з метру – 1:2. Так би й завершився матч, однак на останніх секундах Бетіс врятував Бартра. 2:2. Підопічні Мануеля Пеллегріні зберегли позицію в зоні єврокубків, а Сельта тримається на відстані трьох очок.

Атлетіко у досить непростому матчі вирвало перемогу над Мальоркою. Перший тайм пройшов не лише без голів, але й з мінімумом небезпечних моментів. А в другій половині "матрацники" зуміли повести в рахунку. Після розіграшу кутового біля воріт Атлетіко. Облак забрав м'яч до рук та швидко його ввів у гру, далеко вкинувши у поле.

Здавалось, що захисник має бути першим на м'ячі, але Джуліано Сімеоне побіг до кінця та зумів видряпати снаряд, вийти віч-на-віч з воротарем, але замість удару віддав на Хуліана Альвареса. Екс-форвард Ман Сіті зумів забити, хоча пробивати йому було незручно. Гол аргентинця так і залишився єдиним у зустрічі.

В інших матчах ігрового дня зафіксовані мінімальні перемоги. Атлетік у компенсований час врятував нічию з Вальядолідом – Моро вивів клуб Роналдо вперед на 79-й хвилині, але Гурусета зрівняв рахунок на 90+4. А Жирона, навіть попри епідемію травм, зуміла обіграти Хетафе. Єдиний гол забив Янхель Еррера, але відзначимо передгольову передачу Дейлі Блінда на Хіля – нідерландець шикарно віддав з власної половини поля, а іспанець вже зряче навісив на Ерреру.

"Футбол може довести мене до сліз": поклін Лобановському, Мілан, скандал з телефонами в Реалі – відвертості Анчелотті