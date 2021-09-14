Гранада в рамках домашнього поєдинку 4-го туру Ла Ліги зазнала поразки від Бетіса. Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Андалусійське дербі між Гранадою та Бетісом було домашнім для "рохобланкос". Обидві команди стартували у чемпіонаті з двох нічиїх та поразки, тож у 4-му турі їх влаштовували лишень перемога.

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Перший тайм виявився доволі цікавим і динамічним. Колективи розмінялися кількома класними моментами, однак сейви голкіперів довгий час рятували від пропущених голів. "Вердібланкос" були значно активнішими, а найближчим до взяття воріт був Фекір, який на 34-й хвилині влучив у стійку. Зрештою, у компенсований час Бетіс таки відкрив рахунок, але відзначився не Фекір – це Родрі увірвався в штрафний і розстріляв ближню дев'ятку.

На початку другого тайму Тельйо міг подвоїти перевагу гостей, але його потужний удар в лівий нижній кут парирував Максіміану. Після цього гра йшла відносно рівно. Тренер господарів вирішив освіжити її, випустивши на 64-й хвилині Рочіну, а вже через дві хвилини його рішення принесло успіх – Рубен виконав закидання на Суареса, а Луїс з лівого краю карного майданчика пробив повз голкіпера. 1:1!

В ендшпілі зустрічі Бакка міг принести перемогу Гранаді, але його класний удар з кута штрафного під поперечку парирував Руй Сілва. Бетіс же своїми моментами розпоряджався ефективніше: на 89-й хвилині Каналес отримав передачу на хід і потужно пробив метрів з 19-ти низом – 1:2!

Втім, на останніх секундах "рохібланкос" ледь не врятувались від поразки внаслідок подачі на Абрама й удару головою. Стійка врятувала гостей! У підсумку, фінальний свисток зафіксував перемогу Бетіса. Першу в новому сезоні.

Підопічні Мануеля Пеллегріні набрали 5 очок, піднявшись на дев'яту позицію в турнірній таблиці. Гранада, маючи в активі 2 залікових бали, тримається на сімнадцятій сходинці.

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