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Бетіс може безкоштовно забрати Браво з Манчестер Сіті

21:39 - Читать на русском
Бетіс може безкоштовно забрати Браво з Манчестер Сіті
Клаудіо Браво / Goal

Голкіпер Манчестер Сіті Клаудіо Браво може повернутися в добре знайомий чемпіонат Іспанії.

Досвідченого чилійця хоче запросити Бетіс, повідомляє Marca. Новий тренер "огірків" Мануель Пеллегріні шукає конкурента для основного стража воріт Жоеля Роблеса.

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Контракт Браво з Манчестер Сіті закінчується цього літа, тому 37-річний голкіпер повинен шукати нове місце продовження кар'єри. Раніше інтерес до Клаудіо приписували Селтіку та Коло-Коло, але повернення в Іспанію може стати більш привабливим варіантом. Воротар добре знає Прімеру за 10 роками виступів у складі Реал Сосьєдада і Барселони.

Додамо, що Браво у сезоні 2019/20 провів 17 матчів за Ман Сіті, в яких пропустив 16 голів та отримав одну червону картку.

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Манчестер Сіті Манчестер Сіті Бетіс Бетіс Англія Іспанія Трансфери Трансфери Манчестер Сіті Клаудіо Клаудіо Браво
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