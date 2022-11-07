У неділю в 13-му турі Ла Ліги було проведено чотири матчі. Звіт про них читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Іспанії 2022/23, 13-й тур

Атлетіко – Еспаньйол – 1:1

Голи: Феліш, 79 – Дардер, 62

Вилучення: Кабрера, 28 (Еспаньйол)

Реал Сосьєдад – Валенсія – 1:1

Голи: Гільямон, 10 (автогол) – Ліно, 25

Вилучення: Елустондо, 17

Вільяреал – Мальорка – 0:2

Голи: Мурікі, 32, Ндіайє, 76

Бетіс – Севілья – 1:1

Голи: Навас, 43 (автогол) – Гудель, 82

Вилучення: Фекір, 45+3, Іглесіас, 49 – Монтіель, 38

Атлетіко продовжує штормити. Після сенсаційної поразки від Кадіса (2:3), катастрофічної нічиєї з Байєром (2:2) і вильоту з єврокубків мадридці знову втратили очки. Цього разу команду Чоло Сімеоне зупинив Еспаньйол, який тримався поза зоною вильоту лишень завдяки кращій різниці голів. І це при тому, що з 28-ї хвилини "матрацники" грали у більшості.

Атлетіко задумався щодо звільнення Сімеоне – інший топ-тренер готовий очолити команду за однієї умови

Звісно ж, Атлетіко домінував. Господарі тримали м'яч 67% часу, завдавши 27 ударів проти 6-ти у "папуг" і награвши на 2,07 xG – втім, саме вони пропустили першими. Героєм каталонців на 62-й хвилині став Дардер, який пострілом з лінії воротарського замкнув скидку від Гомеса. Відіграти цей гол "матрацникам" вдалося аж на 79-й хвилині, після виходу Феліша на заміну. Жоау відкрився під закидання з глибини, увійшов у штрафний і пробив з гострого кута під ближню стійку – 1:1.

У мадридців була ще купа часу, але навіть 8 компенсованих хвилин не вистачило для того, щоб вирвати перемогу. Фінальний свисток зафіксував сенсаційну (а, може, вже й не сенсаційну) нічию.

Осічкою міг скористатись Реал Сосьєдад. У випадку домашньої перемоги над Валенсією "чурі-урдін" вибили б Атлетіко з топ-4, піднявшись у зону ЛЧ – і старт зустрічі давався господарям. Вже на 10-й хвилині вони вийшли вперед внаслідок грубої помилки Корейї та прострілу, який у власні ворота зрізав Гільямон. 1:0!

Щастя басків, однак, тривало не довго. За сім хвилин після взяття воріт вони залишились у меншості через вилученням Елустондо, а на 25-й хвилині Валенсія зрівняла рахунок – це Ліно з лінії півкола пробив у лівий нижній кут. Тим не менш, за комфортних умов "кажани" не демонстрували явного домінування, зігравши на рівних.

Левантійці на дещицю перевершили суперника за кількістю та гостротою ударів, однак в їхньому активі було одразу два влучання в каркас воріт (обидва в активі Маркоса Андре). Баски теж мали нагоди забити і теж били в поперечку (Сьорлот бахнув у неї з близької відстані). Зрештою, подібний футбол завершився результативною нічиєю, що не дуже добре для Сосьєдада – підопічні Іманола Альгуасіла залишились поза зоною ЛЧ.

Вільяреал після несподіваного відходу Унаї Емері та призначення Кіке Сетьєна не виграв жодного матчу. Між тим, їх провели аж три, причому суперники були прохідними – Хапоель Б-Ш втримав нічию, Атлетік мінімально переміг "жовту субмарину", а Лех влаштував їй розгром. За такого розкладу домашній поєдинок з Мальоркою перетворювався на дуже важливу зустріч, в якій навіть нічия виглядала неприпустимою.

Втім, все завершилось черговим фіаско. Вільяреал при володінні м'ячем у 71% не зміг завдати навіть десятка ударів по воротах, награвши всього на 0,47 очікуваних голів. Найкращий момент господарі змарнували на 73-й хвилині, коли Чуквуезе дальнім пострілом поцілив у хрестовину. Забити бодай один гол "підводникам" так і не вдалося.

Мальорка поступалася в активності, але не поступалася в гостроті. Щонайголовніше, вона суттєво перевершила левантійців у реалізації, відвантаживши по голу в кожному з таймів – їх провели Мурікі та Ндіайє. 0:2! Саме з цим рахунком матч і добіг кінця. Кіке Сетьєн став першим тренером, який всуху програв у перших двох матчах на чолі ВІльяреала.

Родзинкою туру стало дербі на Беніто Вільямарін, де Бетіс приймав Севілью. Цього разу команди підходили до битви, тримаючись на різних полюсах турнірної таблиці Ла Ліги – "вердібланкос" перебували на четвертій позиції, а "рохібланкос" загрузли на передостанній сходинці. У випадку перемоги гості покинули б зону вильоту, тож більш злими на матч вийшли підопічні Хорхе Сампаолі.

Матч дійсно отримав характер непримиримого дербі. Що і говорити, коли команди втратили трьох футболістів менш, ніж за годину? На 38-й хвилині Монтіель заїхав шипами в коліно Морено, залишивши Севілью у меншості, а на 45+3-й склади зрівнялись – Фекір отримав червону за відмашку в Папу Гомеса. На старті ж другого тайму господарів підставив Іглесіас, який наступив шипами на ахіл Жордану.

А от голів було менше. На 43-й хвилині "вердібланкос" відкрили рахунок внаслідок сумбуру в карному майданчику гостей. Каналес виконав скидку на Іглесіаса, однак м'яч влучив у Гуделя, відскочив у ногу Наваса й полетів у сітку воріт. Хесус, тільки-но з'явившись на полі, записав у свій актив автогол, який відіграли аж на 82-й хвилині завдяки фантастичному пострілу Гуделя з дальньої дистанції.

У команд були виходи віч-на-віч, шикарні постріли по всіх кутах, красиві сейви й влучання у каркас. Ель Гран Дербі виявилось надзвичайно яскравим – втім, переможця воно не визначило. Що і справедливо (навіть по xG). Фінальний свисток зафіксував результативну нічию. 1:1!

ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ ЧЕМПІОНАТУ ІСПАНІЇ