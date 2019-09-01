Бетіс хоче орендувати двох опальних гравців ПСЖ

Представник Прімери намагається підсилитися в останні дні трансферного вікна.

Гравці ПСЖ Леандро Паредес та Хесе можуть приєднатися до Бетіса, інформує Le Parisien.

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Іспанець вже давно не грає в основному складі французького гранда, у минулому сезоні він вже мав досвід виступів за "огірків" на правах оренди. Паредес після зимового переходу із Зеніта також не може похвалитися великою кількістю ігрової практики. Обидва гравці не входять у плани Томаса Тухеля на новий сезон, чим і спробує скористатися Бетіс.

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Нагадаємо, у минулому сезоні "біло-зелені" посіли десяту сходинку чемпіонату Іспанії.