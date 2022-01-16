Бетіс дотиснув Севілью у скандальному дербі Кубка Іспанії
Бетіс та Севілья майже добу вирішували долю квитка у чвертьфінал Кубка Іспанії. Читайте звіт зустрічі на Футбол 24.
Кубок Іспанії, 1/8 фіналу
Бетіс – Севілья – 2:1
Голи: Фекір, 39, Каналес, 73 – Гомес, 35
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Початок гри виявився насиченим на події настільки, що арбітру довелось зупинити матч на 39-й хвилині після красивого гола Фекіра. З трибун жбурнули шматок металевої палиці, яка влучила у голову гравця Севільї Жоану Жордану.
Тренер гостей Хулен Лопетегі забрав свою команду з поля, а організатори турніру вирішили дограти поєдинок наступного дня вже за порожніх трибун. Варто відзначити, що гості були проти такого рішення і, як виявилось, недарма.
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Бетісу вдалось забити переможний м'яч у середині другого тайму та вибити принципового суперника з розграшу Кубка Іспанії.