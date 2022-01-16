Бетіс та Севілья майже добу вирішували долю квитка у чвертьфінал Кубка Іспанії. Читайте звіт зустрічі на Футбол 24.

Кубок Іспанії, 1/8 фіналу

Бетіс – Севілья – 2:1

Голи: Фекір, 39, Каналес, 73 – Гомес, 35

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Початок гри виявився насиченим на події настільки, що арбітру довелось зупинити матч на 39-й хвилині після красивого гола Фекіра. З трибун жбурнули шматок металевої палиці, яка влучила у голову гравця Севільї Жоану Жордану.

Тренер гостей Хулен Лопетегі забрав свою команду з поля, а організатори турніру вирішили дограти поєдинок наступного дня вже за порожніх трибун. Варто відзначити, що гості були проти такого рішення і, як виявилось, недарма.

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Real Betis and Sevilla's Copa del Rey match was stopped after a Sevilla player was hit with an object during Betis' goal celebration. pic.twitter.com/Z7yVQUJwoo — ESPN FC (@ESPNFC) January 15, 2022

Бетісу вдалось забити переможний м'яч у середині другого тайму та вибити принципового суперника з розграшу Кубка Іспанії.