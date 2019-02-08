Бетіс – Валенсія – 2:2 – відео голів та огляд матчу

Бетіс та Валенсія зіграли внічию в першому матчі 1/2 фіналу Кубка Іспанії. Дивіться відео голів та огляд матчу.

Кубок Іспанії 2018/19. 1/2 фіналу, перший матч

Бетіс – Валенсія – 2:2

Голи: Морон, 45, Хоакін, 54 – Черишев, 70, Гамейро, 90+2

Кубок Іспанії: Бетіс не втримав перемогу над Валенсією, Хоакін забив гол прямим ударом з кутового

Бетіс у першому матчі півфіналу Кубка Іспанії вдома приймав Валенсію. Андалусійці до 70-ї хвилини впевнено вигравали з рахунком 2:0, але Денис Черишев та Кевін Гамейро зуміли вирвати нічию для Валенсії. Доля фіналу вирішуватиметься на Местальї.