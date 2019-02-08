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Бетіс – Валенсія – 2:2 – відео голів та огляд матчу

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Бетіс – Валенсія – 2:2 – відео голів та огляд матчу
Бетіс – Валенсія – 2:2 / ФК Бетіс

Бетіс та Валенсія зіграли внічию в першому матчі 1/2 фіналу Кубка Іспанії. Дивіться відео голів та огляд матчу.

Кубок Іспанії 2018/19. 1/2 фіналу, перший матч

Бетіс – Валенсія – 2:2

Голи: Морон, 45, Хоакін, 54 – Черишев, 70, Гамейро, 90+2

Кубок Іспанії: Бетіс не втримав перемогу над Валенсією, Хоакін забив гол прямим ударом з кутового

Бетіс у першому матчі півфіналу Кубка Іспанії вдома приймав Валенсію. Андалусійці до 70-ї хвилини впевнено вигравали з рахунком 2:0, але Денис Черишев та Кевін Гамейро зуміли вирвати нічию для Валенсії. Доля фіналу вирішуватиметься на Местальї.

Кубок Іспанії1/2 фіналу, перші матчі

Бетіс - Валенсія: Четвер 07 лютого 2019

Бетіс
Матч завершено
2 : 2
Валенсія
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Теги
Валенсія Валенсія Бетіс Бетіс Іспанія Відеоновини Кубок Іспанії Кубок Іспанії 2018/19 Бетіс - Валенсія
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