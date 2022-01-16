Севільське дербі буде відновлене сьогодні о 17:00 за київським часом. Гра буде завершена за порожніх трибун, повідомляє прес-служба RFEF.

Скандал у матчі Бетіс – Севілья: у голову гравцю кинули металевий предмет після божевільного гола з кутового

Вчорашній відрізок був зупинений на 39-й хвилині за рахунку 1:1. З трибун Беніто Вільямаріна полетів шматок металевої палиці, який влучив у голову хавбеку Севільї Жоану Жордану. Гості негайно зійшли з поля, після чого поєдинок вже не відновили.

Додамо, що у поточному сезоні гравці не вперше страждають від агресивних фанатів, але раніше цим здебільшого відзначалась Франція.

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