"Ти дивився всю гру чи тільки другий тайм?" Так Жозе Моурінью відповів журналісту на твердження про те, що зв'язка Белотті-Абрахам добре зіграла у Севільї. Тренер Роми був явно незадоволений грою своєї команди у першому таймі: "Ти бачив, з якими червоними вухами мої гравці вийшли з роздягальні у перерві? Це я їх намилив", – зазначив Моурінью.

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Португальский тренер розкритикував Рому за недостатню гостроту біля воріт Бетіса, а також за привезений на рівному місці гол у власні ворота. Голу Каналеса в першому таймі передувала неточна передача Лео Спінаццоли та незрозумілі дії Неманьї Матіча, який не зумів зупинити м'яч після цього невдалого поперечного пасу.

І все ж таки в другому таймі Ромі вдалося зрівняти рахунок. Судді довго перевіряли легітимність результативного удару Андреа Белотті, і врешті-решт вирішили зарахувати гол. Асистентом у цьому випадку став Маді Камара. Про нього ЗМІ перед грою писали, що Моурінью не був задоволений цим екстреним придбанням.

Нагадаємо, що Рома була змушена підписати Камара у останній момент трансферного вікна після того, як Вейналдум отримав серйозну травму і вибув на довгий термін.