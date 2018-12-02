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Бетіс – Реал Сосьєдад – 1:0 – відео гола та огляд матчу

16:59 20 Читать на русском
Бетіс – Реал Сосьєдад – 1:0 – відео гола та огляд матчу
Бетіс – Реал Сосьєдад / твіттер Бетіса

Севільський Бетіс на власному полі здобув перемогу над Реал Сосьєдадом. Дивіться відео забитого м'яча та найцікавіших моментів зустрічі.

Чемпіонат Іспанії 2018/19, 14 тур

Бетіс – Реал Сосьєдад – 1:0

Гол: Хуніор, 33

Бетіс мінімально здолав Реал Сосьєдад: 14 тур Ла Ліги, матчі неділі

Команди грали весь матч на рівних, проте вийти вперед вдалось андалусійцям. Після подачі з кутового Карвалью головою продовжив на Хуніора, якого ніхто не тримав на дальній стійці. Цього гола виявилося достатньо для перемоги.

Джерело: MEGOGO
Іспанія14 турБеніто Вільямарін (Севілья)

Бетіс - Реал Сосьєдад: Неділя 02 грудня 2018

Бетіс
Матч завершено
1 : 0
Реал Сосьєдад
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Відеоновини Бетіс - Реал Сосьєдад Реал Сосьєдад Реал Сосьєдад Бетіс Бетіс Іспанія
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