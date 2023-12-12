Півзахисник Реала Джуд Беллінгем подарував три свої футболки гравцям Бетіса після очного матчу (1:1).

Після фінального свистка матчу Бетіс – Реал (1:1) відразу кілька гравців севільської команди звернулися до Беллінгема з проханням обмінятися футболками. Англієць відмовив, однак потім знайшов спосіб задовольнити гравців суперників.

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Як інформує Магса, після матчу універсальний гравець "бланкос" постукав у двері роздягальні Бетіса і попросив впустити його. Повідомляється, що Джуд захопив із собою три ігрові футболки своєї команди – на подарунок суперникам. Він прийшов, щоб подарувати їх, а також поспілкуватися з гравцями Бетіса.

Джуд Беллінгем є найкращим бомбардиром цього сезону Ла Ліги – він забив 12 м'ячів у 14 матчах.

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