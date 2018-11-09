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Бетіс – Мілан – 1:1 – відео голів та огляд матчу

00:50 23 Читать на русском
Бетіс – Мілан – 1:1 – відео голів та огляд матчу
Бетіс – Мілан – відео голів та огляд матчу / фото: ФК Мілан

У поєдинку 4 туру групового турніру Ліги Європи Мілан та Бетіс не виявили сильнішого. Дивіться відео голів та огляд матчу.

Мілан на виїзді розійшовся миром з Бетісом. Ло Чельсо вивів іспанців вперед вже на 12-й хвилині матчу. Однак в другому таймі Сусо зумів відновити рівновагу.

Бетіс продовжує лідирувати в турнірній таблиці групи F, маючи у своєму активі 8 очок. У Мілана та Олімпіакоса на один заліковий бал менше.

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Ліга Європи. Груповий етап, 4-й тур

Група F

Бетіс – Мілан – 1:1

Голи: Ло Чельсо, 12 – Сусо, 62

Джерело: канали Футбол 1/ Футбол 2
Ліга Європи4 турБеніто Вільямарін (Севілья)

Бетіс - Мілан: Четвер 08 листопада 2018

Бетіс
Матч завершено
1 : 1
Мілан
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Ліга Європи Відеоновини Бетіс - Мілан Мілан Мілан Бетіс Бетіс
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