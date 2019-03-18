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Бетіс – Барселона: Суарес отримав травму та ризикує пропустити каталонське дербі

11:12 190 Читать на русском
Бетіс – Барселона: Суарес отримав травму та ризикує пропустити каталонське дербі
Луїс Суарес / Барселона

Нападник Барселони Луїс Суарес отримав пошкодження.

82’ Лорен Морон
 
Ліонель Мессі 18’
Ліонель Мессі 47’
Луїс Суарес 63’
Ліонель Мессі 85’

У матчі 28 туру чемпіонату Іспанії проти Бетіса уругвайський нападник Луїс Суарес отримав розтягнення голеностопа, повідомляє офіційний сайт Барселони.

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Медичний штаб каталонського клубу встановив приблизний час відновлення – 15 днів. Цей термін може змінитися після проходження поглибленого медобстеження.

Відтак, Суарес ризикує пропустити поєдинок 29 туру чемпіонату Іспанії проти Еспаньйола, який відбудеться 30 березня.

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Теги
Барселона Барселона Іспанія Бетіс - Барселона Луїс Суарес Луїс Суарес
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