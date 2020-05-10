Бетао перед поверненням в Динамо міг опинитись в іншому клубі УПЛ

Бразильський екс-легіонер Динамо Бетао зізнався, що мав пропозицію від ще одного клубу з української першості.

"У 2014 році мене кликали в Чорноморець. Мені зателефонував, здається, директор одеського клубу і запропонував грати в їхній команді. Я подякував за інтерес і відмовився. Думаю, що на той момент це був не найкращий варіант для мене", – сказав Бетао в інтерв'ю офіційному сайту Динамо.

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Нагадаємо, захисник розпочав професіональну кар'єру футболіста у Корінтіансі у 2001 році. У січні 2008-го перебрався у Сантос, звідки вже за півроку перейшов у Динамо за 1,6 млн євро. За "біло-синіх" відіграв до січня 2013 року і у статусі вільного агента приєднався до французького Евіана. Потім була бразильська Понте-Прета, рік без клубу і повернення в Динамо у 2015-му. Піврічна угода не справила враження на керівництво киян і контракт не продовжили. Бетао знову опинився в Евіані, звідки в серпні 2016 року повернувся на батьківщину в Аваї, за який виступає дотепер.

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