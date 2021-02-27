"Мілош Нінковіч, з яким я довго грав не лише в Динамо, але й в Евіані. Шевченко, звичайно. І Ярмоленко.

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Але по-справжньому класних гравців було чимало – Роман Єрьоменко, Аїла Юссуф, Карлос Корреа", – сказав Бетао в інтерв'ю журналу "Футбол".

Нагадаємо, бразильський захисник перейшов у Динамо з Сантоса за 1,6 млн євро у 2008 році. За "біло-синіх" грав до січня 2013 року. У 2015-му повернувся до Києва, однак не справив враження на керівництво киян і після півроку перебування у клубі контракт з ним не продовжили. Нині виступає за бразильський Аваї.

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