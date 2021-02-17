"Коли я прийшов, команда була досить згуртованою, і багато в чому це заслуга Юрія Сьоміна. Думаю, це було добре видно на футбольному полі, за результатами. Динамо переживало хороші часи.

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Сьомін був відкритий у спілкуванні, з ним був налагоджений діалог, він любив жарти, веселощі. Валерій Газзаєв і Олег Блохін – повна протилежність Сьоміну. Газзаєв – енергійна, імпульсивна і емоційна людина, але фахівець теж дуже хороший. Блохін був найбільш закритим, він – авторитарний тренер.

Вважаю, між тренером і гравцями повинна бути прямий зв'язок. Сьомін цікавився справами гравців. Він був управлінцем. Блохін виконував безпосередньо тільки функції тренера", – зізнався Бетао у інтерв'ю виданню Факти.

Зазначимо, що бразилець виступав за Динамо з 2008 по 2013 роки, а пізніше повернувся до Києва на півроку в 2015-му.

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