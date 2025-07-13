Товариські матчі

Артіс Брно (Чехія) – Діошдьйор (Угорщина) – 2:0

Голи: Аль Мушайфрі, 26, Бесєдін, 62

Степанов продовжує розривати в Нюрнберзі – українець забив вже сьомий гол у трьох матчах (ВІДЕО)

Український форвард Артем Бесєдін відзначився голом у черговому спарингу. Його Артіс Брно (так після ребрендингу відтепер називатиметься ФК Лішень) у четвертому літньому спарингу здолав представника чемпіонату Угорщини – Діошдьйор.

Наш земляк розпочав гру в запасі і вийшов на поле лише на 60-й хвилині. Українцю вистачило лише двох хвилин, але розписатись у воротах суперника. 29-річний нападник отримав діагональну навісну передачу на праву стійку і зльоту з гострого кута замкнув у сітку.

Для Бесєдіна цей гол став вже другим на зборах – раніше він відзначився у воротах словацької Петржалки (4:0).

Нагадаємо, Артем приєднався до чеського клубу в статусі вільного агента у січні 2025 року після відходу з казахського Ордабаси. Нещодавно українець підписав з Артісом нову угоду. Transfermarkt оцінює екс-форварда збірної України у 200 тисяч євро.