Бешикташ всерйоз націлився на нападника СК Дніпро-1 Артема Довбика, повідомляє Fotomac.

Довбик повернувся до загальної групи збірної України – ще одна зірка на підході

24-річний форвард вважається однією з головних трансферних цілей "чорних орлів" і має замінити в команді бельгійця Міши Батшуаї, контракт якого закінчується в липні. Турецький клуб вже контактував українцем і запропонував йому зарплатню у розмірі 1,1 мільйона євро на рік. Для порівняння, в УПЛ Довбик наразі отримує приблизно 400 тисяч євро.

За інформацією джерела, гравець позитивно відреагував на перебіг перемовин. Однак Бешикташ поки не вступав у переговори з СК Дніпро-1.

Нагадаємо, у поточному сезоні Довбик провів за дніпрян 18 матчів у всіх турнірах, в яких забив 14 голів і віддав 5 результативних передач. Його контракт з клубом УПЛ чинний до 31 грудня 2024 року. Transfermarkt оцінює гравця у 5 млн євро.

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