Керем Актюркоглу може перейти з Бенфіки в Бешикташ.

Бешикташ хоче підсилитися форвардом Бенфіки Керемом Актюркоглу, повідомляє журналіст Педро Алмейда.

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Турецький клуб збирається зробити пропозицію щодо оренди з опцією викупу, подібну до угоди щодо Оркуна Кьокчю. Бенфіка ж наполягає на повноцінному трансфері 26-річного нападника.

Актюркоглу став одноклубником Анатолія Трубіна лише у 2024 році. Він перейшов у Бенфіку з Галатасарая за 12 мільйонів євро.

Нагадаємо, що у кваліфікації ЛЄ Бешикташ програв домашній матч Шахтарю (2:4). Гра-відповідь відбудеться 31 липня.

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