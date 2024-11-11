Матчу між Аяксом і Маккабі передували заворушення – гостьові вболівальники зіткнулися з пропалестинськими демонстрантами, і між ними трапилися бійки. Фанати Маккабі частково самі в цьому винні, оскільки провокували своїх супротивників скандуванням на кшталт: "У Газі немає шкіл, тому що там не залишилося дітей".

Ізраїльські фанати були жорстоко побиті пропалестинцями після матчу Ліги Європи – страшні кадри

Влада Туреччини не хоче, щоб схожа ситуація повторилася в Стамбулі і тому заборонила Бешикташу проводити цей матч вдома. Незважаючи на те, що Бешикташ отримав від УЄФА всі необхідні дозволи на проведення цієї гри в Стамбулі, клуб підкорився і переніс матч на нейтральне поле. Ця зустріч відбудеться в Угорщині.

Після 4 турів Ліги Європи Бешикташ посідає 18-те місце в турнірній таблиці, а Маккабі – передостаннє 35-те.

Ліга Європи, турнірна таблиця: Динамо на самому дні, Довбик і Ман Юнайтед – у середині