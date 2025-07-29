Турецький Бешикташ проводить активну трансферну кампанію як на підсилення команди, так і на продаж. Щоправда, туркам байдуже, з ким торгувати.

Бешикташ продовжує працювати на трансферному ринку і під час протистояння з Шахтарем у кваліфікації Ліги Європи. Як повідомляє Millyet, "орли" завершують продаж Жедсона Фернандеша у московський Спартак.

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Сума трансферу становить солідні 20 мільйонів євро, ще 5 турки можуть отримати бонусами. Варто додати, що 50% від продажу отримає Бенфіка – попередній клуб Жедсона.

Нагадаємо, що у минулому сезоні Фернандеш провів 49 матчів за Бешикташ у всіх турнірах, записавши до свого активу 12 голів та 3 асисти. А у першому матчі проти Шахтаря португалець мав чудову нагоду скоротити відставання, але Валерій Бондар у божевільному підкаті не дав йому реалізувати вихід віч-на-віч.

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