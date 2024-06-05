Турецький гранд не хоче повторення минулого сезону, коли з командою працювало п'ять різних фахівців. Вже на початку літа Бешикташ призначив головним тренером Джованні ван Бронкхорста.

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Нідерландець підписав контракт на два сезони з опцією продовження іще на один рік, повідомляє прес-служба клубу. Його асистентами будуть Сердар Топрактепе і Жан Поль ван Гастель. До речі, через останнього ван Бронкхорст не опинився в Бешикташі у січні. Тоді ван Гастель працював у Бреді, яка його не відпустила, а Джованні не захотів приходити в клуб без свого асистента.

До слова, минулий сезон Бешикташ завершив на шостому місці в турецькій Суперлізі, але виграв Кубок Туреччини, завдяки чому зіграє у Лізі Європи. У наступній кампанії ван Бронкхорсту доведеться кинути виклик не лише Галатасараю (чинний чемпіон), а й Фенербахче, який недавно призначив Жозе Моурінью.