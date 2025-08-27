Бешикташ виплатив Окслейду-Чемберлену 1,75 млн євро за дострокове розірвання контракту, інформує офіційний сайт "орлів". Тим самим стамбульський клуб заощадив значну суму.

Суперник Шахтаря прощається з призабутою екс-зіркою Ліверпуля – він націлений на АПЛ

Алекс Окслейд-Чемберлен перебрався до Туреччини з Ліверпуля влітку 2023 року. У своєму першому сезоні він провів тридцять матчів за турецьку команду, але в минулому сезоні це число скоротилося до двадцяти. Гравець і клуб досягли угоди про дострокове завершення співпраці.

Контракт Окслейда-Чемберлена діяв до середини 2026 року, тому він отримав "вихідну допомогу". Раніше повідомлялося, що інтерес до півзахисника виявляє Лідс.

Нагадаємо, що гравець мав успішну кар'єру в АПЛ – тричі вигравав Кубок Англії з Арсеналом, а з Ліверпулем додав до колекції трофеїв АПЛ, Кубок англійської ліги та Лігу чемпіонів.

