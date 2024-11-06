Перший тайм турки не могли занести собі в актив. Вони провели всього 2 удари проти 6-ти у шведів – один заблокували, а інший пройшов метрів з 30-ти. Сумарна гострота склала 0,04 очікуваних голів. Мальме награв на 0,67, 12 разів торкнувшись м'яча у штрафному ("орли" мали тільки 5 дотиків).

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Втім, конвертувати цю перевагу в реальні голи скандинавам не вдалося. По перерві ж Бешикташ увімкнувся, завдавши 12 ударів на 0,92 xG. Мальме все одно залишався гострішим та активнішим – втім, марнотратство не дозволило зачепитись за успішний результат. Господарі ж своїми нагодами дорожили.

Стамбульці відкрили рахунок на 74-й хвилині зусиллями Мусі, а на 83-й Киличсой вколотив другий гол. Від такого повороту гості отямились аж у компенсований час, однак Рікс забив лише гол престижу. Фінальний свисток зафіксував перемогу турків з рахунком 2:.

Таким чином, Бешикташ виграв другий матч у ЛЄ – "орли" набрали 16 очок і піднялись на 14-ту позицію. Вони обійшли Манчестер Юнайтед, Рому та Порту. Мальме опустився на 26-ту сходинку.

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