Бешикташ здобув важливу перемогу у дербі Стамбула, обігравши Галатасарай з рахунком 2:1 у 29-му турі Суперліги.

Чемпіонат Туреччини 2024/25, 29-й тур

Бешикташ – Галатасарай – 2:1

Голи: Рафа Сілва, 23, Фернандеш, 66 – Торрейра, 45

Вилучення: Киличсой, 90+6 – Франковські, 36

На 23-й хвилині Бешикташ вийшов вперед завдяки майстерному удару Рафи Сілви. Після розкішного пасу Жоау Маріо, португалець обіграв Санчеса і точно пробив по діагоналі – 1:0. На 36-й хвилині Галатасарай залишився вдесятьох: після перегляду VAR, Франковскі отримав червону картку за фол проти Мучі.

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Не дивлячись Галатасарай зумів зрівняти рахунок. На 45-й хвилині, після відмінної передачі Абдулкеріма Бардакчі, Торрейра пробив з-за меж штрафного, м'яч влетів у правий кут воріт Мерта – 1:1.

Однак "чорно-білі" дотисли Галатасарай. На 66-й хвилині Жоау Маріо точно пробив з меж штрафного, а Жедсон Фернандеш добив м'яч у сітку після рикошету – 2:1. У компенсований час до другого тайму Семіх Киличсой з Бешикташа отримав червону картку за фол проти Давінсона Санчеса.

Поразка Галатасарая може стати подарунком для Жозе Моуріньо та його Фенербахче, який посідає 2 сходинку та відстає від 1-го Галатасарая на 6 очок та має гру в запасі

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