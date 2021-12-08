Після поразки від Борусії Бешикташ так і не зміг набрати бодай очко на груповому етапі Ліги чемпіонів 2021/22, повідомляє твіттер-акаунт Mister Chip.

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Таким чином, турецький клуб припинив участь у турнірі з 0 балів та різницею голів -16 – такі самі показники мали Левскі (сезон 2006/07) та Жиліна (сезон 2010/11). Гірше виступали лише 2 команди в історії: московський Спартак – 0 пунктів та різниця м'ячів -17 (2002/03) та загребське Динамо – 0 очок та різниця голів -19 (2011/12).

Додамо, що Бешикташ виступав у групі C, а його суперниками у Лізі чемпіонів стали Аякс, Борусія Д та лісабонський Спортінг.

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