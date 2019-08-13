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Бешикташ сплатить трансфер Коноплянки кількома траншами

06:00 808 Читать на русском
Бешикташ сплатить трансфер Коноплянки кількома траншами
Євген Коноплянка / ФК Шальке

Євген Коноплянка невдовзі стане гравцем турецького Бешикташа. Стали відомі деталі трансферу.

Бешикташ домовився з Шальке про трансфер українського вінгера Євгена Коноплянки. За інформацією Takvim, стамбульський гранд заплатить німцям 2,5 млн євро трьома траншами протягом 6 місяців.

Коноплянка натякнув на перехід у Туреччину

Щоправда, спочатку турки хотіли виплатити сімома траншами протягом року, але німців не задовольнили такі умови, і вони наполягли на своєму.

Видання Transfermarkt оцінює 29-річного Коноплянку у 6,5 млн євро. Контракт з Шальке діє до літа 2020 року.

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Теги
Трансфери Чемпіонату Німеччини Євген Коноплянка Євген Коноплянка Шальке Шальке Бешикташ Бешикташ Туреччина Трансфери
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