Шахтар у рамках 2-го раунду кваліфікації Ліги Європи УЄФА 2025/26 зіграє з Бешикташем. Анонс і прогноз букмекерів читайте на "Футбол 24".

Розім'явшись на фінських кошенятах, Шахтар підходить до справжнього випробовування на відповідність ЛЄ. Колись українські вболівальники не сприймали турецькі команди за рівних, але зараз протистояння з Бешикташем лякає. Занадто вже багаті клуби у Стамбулі.

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"Орли" за літо підписали Оркуна Кьокчу з Бенфіки (25 млн євро), Таммі Абрахама з Мілана (15 млн) та Давіда Юрашека (5 млн, Бенфіка), а також викупили Жоау Маріу (2 млн, Бенфіка) й Фелікса Удохая (5 млн, Аугсбург). На підході – Емерсон Роял (екс-Мілан, Барса, Тоттенхем). А ще у складі є Рафа Сілва (Брага, Бенфіка, збірна Португалії), Габріель Пауліста (Арсенал, Валенсія) та Мілот Рашіца (грав у Бундеслізі й АПЛ).

Очолює всю цю банду Уле Гуннар Сульшер. Даних імен і цифр має бути достатньо, щоб залякати українських футболістів і вболівальників. Валерій Бондар навіть поскаржився, що у кваліфікації Ліги Європи потрапили кращі команди, ніж у Лізі чемпіонів. Але чи такий вже страшний Бешикташ насправді?

До слова, FAVBET дав прогноз на матч-відповідь 2-го раунду кваліфікації Ліги Європи УЄФА 2025/26 між Бешикташем і Шахтарем. Коефіцієнт на перемогу турків – 2,38. На тріумф донеччан фахівці дають 2,72.

Для Бондара він може й буде страшним, враховуючи низку обрізок під пресингом Ільвеса у попередньому раунді кваліфікації. Кадровий потенціал у Бешикташа надзвичайно потужний – футболісти "орлів" точно здатні покарати за помилки, які іноді виникали з фінами. Причому покарати з першого ж разу.

Підопічні Уле Гуннара Сульшера відносно непогано працюють на м'ячі, що теж може створити проблеми. Шахтар поки лишень вчиться пресингувати високо – як правило, суперника заганяють у фланг, де й відбирають м'яч. От тільки ці маневри часто відкривають центр поля, де бракує справжнього опорника. Турки здатні скористатись такою вразливістю.

Але у всьому іншому Бешикташ здається не таким вже й грізним. Взяти хоча б вартість складу – стамбульці накупили збитих льотчиків і заробітчан, однак Шахтар дешевший всього на 7 млн євро. При цьому у турків просідає позиція 32-річного Свенссона на правому фланзі оборони. Він повільний і погано захищається на просторі.

"Орли" непогано просувають м'яч під тиском, але на чужій третині команда має певні проблеми. У позиційному наступі цікавіше виглядає навіть Динамо. Залежність від індивідуальних перфомансів зірок у Стамбулі занадто висока. Команда Сульшера небезпечніша в контратаках, але вона регулярно відкриває простір за спинами – причому після втрати м'яча Бешикташ діє вальяжно, не вступаючи у агресивний відбір.

Нинішній Шахтар значно інтенсивніший. Контрпресинг Арди Турана може спрацювати проти стамбульців вже зараз. Взагалі, Бешикташ виглядає досить стереотипним турецьким колективом – багато колишніх зірок, багато куражу, однак у тактичному плані все не дуже добре. Як наслідок, результати на дистанції шкутильгають на обидві ноги. Показовим стало перше півріччя Сульшера на чолі "орлів".

Він стартував з розгрому Атлетіка в Лізі Європи і провів 6-матчеву переможну серію – втім, норвежець поступився Твенте й пролетів повз плей-офф ЛЄ. Бешикташ бив Фенербахче й Галатасарай у особистих зустрічах, але згорів скромному Гезтепе в Кубку (1:3). Уле Гуннар посів лишень четверту позицію у Суперлізі, а у всіх турнірах вдалося виграти тільки 12 поєдинків з 22-х.

Літні спаринги взагалі виявились провальними. Після перемоги над Сенкт-Пельтеном турки розписали нічию з Адмірою (1:1), програли Вольфсбергеру (2:3) і несподівано провалились з Петржелкою (1:2) – клубом із другої словацької ліги. Причому якість гри у всіх матчах виявилась низькою.

Бешикташ зараз є найслабшим стамбульським грандом. Зібрати дрім-тім з Моурінью (як Фенербахче) чи придбати Осімхена за 75 млн (як Галатасарай) "орли" не здатні. У попередньому чемпіонаті команда забила на 30+ голів менше, ніж лідери. Словом, Шахтар не повинен боятись сьогоднішнього суперника.

Головною перевагою "гірників" є надзвичайно потужні фланги. Вінгери донеччан не тільки технічні й швидкі – вони володіють класним ударом, дають великий об'єм єдиноборств і відпрацьовують в обороні. Детальніше про Кевіна, Аліссона й Невертона ми поговорили у відео на "Футбол 24".

Педро Енріке своєю чергою, заново розкрився на позиції лівого фулбека. Отримавши свободу від опускань Судакова і постійних вимог поділитися м'ячем, бразилець став роздавати класні передачі між лініями. Зовсім не гірші за ті, що у Георгія.

Дуже цікаво поглянути, кому довірять правий край оборони. На зборах основним бачили Вінісіуса, та й система Арди Турана натякала на довіру до екс-захисника Реала. Втім, у протистоянні з Ільвесом значно цікавіше виглядав Конопля, який і забивати міг, і пресингував, і позаду рідко помилявся.

Існує інтрига щодо форварда "помаранчево-чорних". У першому матчі з Ільвесом непогано зіграв Еліас, хоча на зборах основним був Егіналду. У Тампере він з'явився й створив купу моментів, але працював на фланзі – а от позицію ЦФ закрив Траоре. Адама розчарував, тож зараз вибір буде вестись між двома бразильцями.

Взагалі, тренерський штаб донеччан зараз може обирати різні варіанти на всіх позиціях, окрім опорної зони й центру захисту. А от у Уле Гуннара Сульшера зі складом ситуація значно гірша. Через дискваліфікації не зіграють Бахтіяр Зайнутдінов, Жан Онана та Керем Атакан.

Shakhtar Donetsk maçı hazırlıkları devam ediyor. pic.twitter.com/hdvVH1Ff6j — Beşiktaş JK (@Besiktas) July 21, 2025

Алекс Окслейд-Чемберлейн вже покинув Бешикташ, а у лазареті залишаються Семіх Киличсой і Мустафа Хекімоглу. І це далеко не повний список втрат – турки детальної інформації не дають, але у матчі з Шахтарем тренер може розраховувати тільки на 14-15 футболістів.

Орієнтовні склади на матч Бешикташ – Шахтар

Бешикташ: Гюнок – Свенссон, Пауліста, Удохай, Юрашек – Кьокчу, Кайра Їлмаз – Рашіца, Рафа Сілва, Маріу – Абрахам

Шахтар: Різник – Конопля, Бондар, Матвієнко, Педро Енріке – Марлон – Аліссон, Бондаренко, Судаков, Кевін – Егіналду

Прогноз "Футбол 24" – тотал більше 2,5

Попри величезні проблеми Бешикташа, очікувати на легку прогулянку не слід. Збори зборами, а в офіційних матчах команди грають інакше. Склад турків дозволяє не тільки карати Шахтар за помилки, а й забивати суто на індивідуальній майстерності. Той же Кьокчу у часи виступів за Феєнорд самотужки порвав донеччан, оформивши 2+1.

Шахтарю буде непросто, але стамбульський колектив слабенький при грі без м'яча й точно розкриватиме простір. Підопічним Арда Турана може цього вистачити. "Гірники" більш дисципліновані й інтенсивні. Моменти точно будуть – важливо тільки їх реалізовувати. Повторювати сценарій із матчу в Тампере, де "помаранчево-чорні" запороли 999 моментів у штрафному, команда вже не має права.

Чомусь здається, що матч не стане бідним на голи. Прогнозувати результат не станемо, але у тотал більше 2,5 віриться.

Фото: Ahmet Okatali/Anadolu via Getty Images; ФК Шахтар; скріншоти з трансляції UPL.TV; графіка "Футбол 24".

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