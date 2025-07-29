Півзахисник Жедсон Фернандеш став повноцінним футболістом Бешикташа, за який грає вже три роки.

Бешикташ викупив у Бенфіки решту 50% прав на півзахисника Жедсона Фернандеша, інформує офіційний сайт стамбульського клубу. Сума угоди склала 10 млн євро.

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Бешикташ вів переговори про перехід Фернандеша в московський Спартак, але володів лише 50% прав на гравця. Після укладення угоди з Бенфікою "орли" тепер володіють усіма економічними правами на Жедсона. Як інформує Maisfutebol, він перейде в Спартак за суму близько 25 млн євро.

26-річний Жедсон протягом останніх трьох сезонів регулярно виходив у стартовому складі Бешикташа, особливо виділяючись у кампанії 2024/25, коли він забив 12 голів у 49 іграх.

Фернандеш провів повний матч із Шахтарем у кваліфікації ЛЄ (2:4).

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