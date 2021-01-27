Бешикташ бажає продати Ленса через його високу зарплату, щоб, таким чином, розвантажити відомість.

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За інформацією ortacizgi, стамбульський клуб вже отримав пропозицію від турецької Касимпаші. Контракт Ленса із Бешикташем дійсний до літа 2022 року.

До слова, Джермейн провів лише 4 поєдинки у поточному сезоні в усіх змаганнях, записавши до свого активу гол та асист.

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