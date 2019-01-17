Бешикташ прагне орендувати Коноплянку: турки заманюють українця зарплатою Бабеля

Турецький Бешикташ серйозно налаштований на підписання українського вінгера Шальке Євгена Коноплянки.

Коноплянка – одна з найпріоритетніших трансферних цілей Бешикташа, повідомляє Sporx.

"Коноплянка в Бешикташ? У нього занадто велика зарплата", – турецький журналіст

За інформацією видання, турецький гранд розраховує орендувати українця з опцією подальшого викупу. Керівництво Бешикташа хоче запропонувати 29-річному вінгеру зарплатню близько 2-х млн євро на рік. Саме стільки отримував екс-форвард "орлів" Раян Бабель, який напередодні перейшов у Фулхем.

В поточному сезоні Бундесліги Коно провів 8 матчів, в яких відзначився одним асистом.

Топ-5 клубів, де Коноплянка міг би реанімувати кар'єру: від сонячної Каталонії до сенсаційного повернення в УПЛ