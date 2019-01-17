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Бешикташ прагне орендувати Коноплянку: турки заманюють українця зарплатою Бабеля

21:06 1023 Читать на русском
Бешикташ прагне орендувати Коноплянку: турки заманюють українця зарплатою Бабеля
Євген Коноплянка / Фото ФК Шальке

Турецький Бешикташ серйозно налаштований на підписання українського вінгера Шальке Євгена Коноплянки.

Коноплянка – одна з найпріоритетніших трансферних цілей Бешикташа, повідомляє Sporx.

"Коноплянка в Бешикташ? У нього занадто велика зарплата", – турецький журналіст

За інформацією видання, турецький гранд розраховує орендувати українця з опцією подальшого викупу. Керівництво Бешикташа хоче запропонувати 29-річному вінгеру зарплатню близько 2-х млн євро на рік. Саме стільки отримував екс-форвард "орлів" Раян Бабель, який напередодні перейшов у Фулхем.

В поточному сезоні Бундесліги Коно провів 8 матчів, в яких відзначився одним асистом.

Топ-5 клубів, де Коноплянка міг би реанімувати кар'єру: від сонячної Каталонії до сенсаційного повернення в УПЛ

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Трансфери Трансфери Чемпіонату Німеччини Українці за кордоном Євген Коноплянка Євген Коноплянка Шальке Шальке Бешикташ Бешикташ Німеччина
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