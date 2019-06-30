Бешикташ побореться за Коноплянку

Турецькі клуби активно цікавляться Євгеном Коноплянкою у це трансферне вікно.

Бешикташ хоче зробити офіційну пропозицію Шальке щодо трансферу вінгера, інформує Duhuliye.com.

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Раніше головним претендентом на Коноплянку називали Фенербахче, однак у "канарок" з'явилися конкуренти. За інформацією видання, Бешикташ вже навіть узгодив з українцем особистий контракт і сподівається, що Шальке не буде просити за хавбека надто велику суму. "Орли" розглядають Євгена як заміну Адему Льяїчу, який може покинути команду цього літа.

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Нагадаємо, Коноплянка перейшов до німецького клубу із Севільї влітку 2016 року, але за 3 сезони не зміг стати основним гравцем команди.