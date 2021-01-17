Бешикташ переграв Галатасарай у турецькому дербі – Віда вийшов переможцем із протистояння з Беланда
Стамбульське дербі між Бешикташем та Галатасараєм завершилось перемогою "біло-чорних".
Чемпіонат Туреччини 2020/21, 19-й тур
Бешикташ – Галатасарай – 2:0
Голи: Жозеф, 79, Н'Куду, 90+1
Вилучення: Дьянь, 58 (Галатасарай)
Перша половина пройшла за переваги Бешикташа – "орли" мали небезпечні удари Геззаля та Ларіна. Напругу матчу найкраще підкреслить травма Озбайраклі ще у першій половині, але голами команди не відзначились.
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А по перерві Галатасарай залишився у меншості на 58 хвилині після небезпечної гри з боку Дьяня – нападник прямою ногою ледь не влетів у голову суперника. Цей епізод і став ключовим, адже на 79 хвилині Бешикташ скористався своєю чисельною перевагою, голом відзначився Жозеф. А Н'Куду в компенсований час добив суперника.
Таким чином, Бешикташ набрав 38 очок та очолив турнірну таблицю чемпіонату Туреччини, а Галатасарай із 33 пунктами залишився четвертим.
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