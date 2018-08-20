Бешикташ орендує Каріуса з правом викупу за 8 млн євро

Стали відомі подробиці можливого переходу голкіпера Ліверпуля Лоріса Каріуса у Бешикташ.

Як відомо, Бешикташ та Ліверпуль узгодили дворічну оренду німецького голкіпера Лоріса Каріуса.

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За два роки оренди 25-річного голкіпера турецький клуб заплатить мерсисайдцям 2,5 млн євро. Крім того, в договір оренди включена можливість викупу Каріуса за 8 млн євро, повідомляє портал Liverpool Echo.

Ліверпуль також прописав у контракт опцію отримання 20% від суми подальшого перепродажу голкіпера.

Повідомляється, що угоду закриють після сьогоднішнього матчу Ліверпуля з Кристал Пелас.