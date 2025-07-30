Керівництво Бешикташа не хоче бачити в складі своєї команди Томаса Партея. "Інформація в друкованих та електронних ЗМІ про те, що ми намагаємося придбати професійного футболіста Томаса Партея, абсолютно не обґрунтована. Цей гравець не входить в наші трансферні плани. Ми з повагою повідомляємо про це для відома громадськості", – йдеться на офіційному сайті "орлів".

Зіркового екс-одноклубника Зінченка звинуватили у п'яти випадках зґвалтування

Раніше півзахисника Арсеналу звинуватили в п'яти випадках зґвалтування. Звинувачення стосуються трьох жінок, а злочини були скоєні між 2021 і 2022 роками.

Вперше Партея заарештували в липні 2022 року, але його ім'я не розголошувалося, і він продовжував виступати за Арсенал, поки тривало розслідування.

Нещодавно в ЗМІ з'явилася інформація про те, що гравець може перейти в Бешикташ.

Матч-відповідь кваліфікації Ліги Європи Шахтар – Бешикташ відбудеться 31 липня.

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