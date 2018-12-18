Бешикташ офіційно підтвердив відхід Пепе

Турецький Бешикташ повідомив про розірвання контракту з центральним оборонцем Пепе.

35-річний чемпіон Європи покинув Стамбул. Про це повідомляє офіційний сайт Бешикташа.

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Пепе домовився з босами "чорних орлів" про дострокове припинення співпраці. Дія контракту португальця з турецьким грандом була розрахована до літа 2019 року. Клуб вже побажав центрбеку успіхів у подальшій кар'єрі.

Пепе перебрався до турецької Суперліги влітку 2017-го. У сезоні 2018/19 він провів 10 матчів у чемпіонаті, в яких забив 3 м'ячі. Замінити ветерана на Водафон Арені має Ярослав Ракицький, який може перейти в Бешикташ вже в зимове трансферне вікно.