Бешикташ та Фенербахче не змогли виявити сильнішого у матчі 31-го туру чемпіонату Туреччини. Читайте звіт про матч та дивіться відеоогляд голів та найцікавіших моментів поєдинку Бешикташ – Фенербахче на "Футбол24".

Чемпіонат Туреччини 2020/21, 31-й тур

Бешикташ – Фенербахче – 1:1

Голи: Віда, 48 – Туфан, 89

Перша половина пройшла досить рівно, команди мали непогані моменти, аби відзначитись голом. Осаї-Семюель трохи не встиг до м'яча, аби випередити голкіпера. Бешикташ відповів ударом Абубакара у ближній кут – голкіпер зреагував на постріл.

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А другий тайм розпочався з голу Віди – хорват головою замкнув подачу Геззаля зі штрафного. Подвоїти перевагу міг Абубакар, але його удар у дев'ятку зупинив воротар, а пізніше нападник не реалізував вихід віч-на-віч. Фенербахче покарав Бешикташ за таке марнотратство – Туфан на останніх хвилинах зарядив гармату в самісіньку дев'ятку та врятував нічию для "канарок".

Таким чином, Бешикташ набрав 64 очки та втратив нагоду відірватись від другого Галатасарая, а Фенербахче з 59 пунктами зберігає шанси на чемпіонство, залишившись на третій сходинці.

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